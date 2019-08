Al cuor non si comanda, Crivello rescinde e firma con i rosanero

La Spezia - Tre anni di contratto per convincerlo a scendere di due categorie e contribuire a riportare il Palermo nel calcio che conta. In queste ore Roberto Crivello rescinderà l'accordo in essere con lo Spezia per poi andare a firmarne uno nuovo che lo legherà al club di Viale del Fante. Il terzino sinistro, classe 1991, del capoluogo siciliano è nativo e potrebbe optare per una scelta di cuore, rinunciando a ben altre categorie. Chiude l'esperienza lampo con il club di Via Melara con sole nove presenze all'attivo.