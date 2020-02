Al Picco si va con il cuore e magari una bandiera

La Spezia - C'è anche il meteo ad offrire un motivo in più. Da domani cielo sereno e temperature in salita sulla Spezia, mentre la sera si accenderanno i riflettori del Picco. Serata da godersi sugli spalti in cui la Curva Ferrovia prova a tornare il motore del tifo: "Domani potremmo raggiungere il gradino più alto che la nostra gloriosa maglia abbia mai raggiunto. Chiunque ha nel cuore la squadra della propria città non ha nessuna scusa per non essere presente - la nota dei tifosi - Lasciamo fuori dal Picco qualsiasi tipo di discussione, per 90 minuti spingiamo questi ragazzi che stanno onorando al massimo la nostra maglia rispecchiando perfettamente lo spirito di chi è presente su quei gradoni ogni volta che giocano le Aquile!

Tutti dobbiamo dare il proprio contributo". L'invito, oltre che a portare il cuore e la voce, anche una sciarpa o una bandiera.



Mini abbonamento

Intanto c'è tempo fino a questa sera a mezzanotte per prendere il treno delle due partite consecutive al Picco. "In occasione delle importanti gara casalinghe contro Cremonese e Ascoli, in programma rispettivamente martedì 11 febbraio alle ore 21:00 e sabato 15 febbraio alle ore 18:00, il "Picco" ti aspetta per spingere le Aquile di mister Italiano e il club bianco ha deciso di promuovere una super offerta per tutti gli appassionati tifosi spezzini.

Sarà infatti possibile usufruire di un "2x1" da favola, un mini abbonamento che consentirà di esser presente ad entrambe le partite, pagandone però soltanto una!".



Prezzo Unico

Curva Ferrovia 15 euro

Distinti 25 euro

Tribuna 40 euro



E per tutti coloro che sono già in possesso del tagliando di Spezia-Cremonese, acquistato in occasione della sfida rinviata a causa del maltempo nel mese di dicembre? Niente paura!!! Basterà presentarsi ai botteghini dello stadio "Alberto Picco" nel giorno della sfida ai grigiorossi, per ottenere il ticket omaggio per la gara con l'Ascoli!

Il mini-abbonamento sarà acquistabile presso tutte i punti vendita ETES (anche online) fino alla mezzanotte di lunedì 10 febbraio (non sarà più possibile richiedere il mini-abbonamento a partire da martedì 11/02).



Prevendita.

Ancora attiva anche la prevendita dei singoli tagliandi per la sfida alla Cremonese (no mini-abbonamento), gara valida per il recupero della sfida rinviata il 20 dicembre 2019, con i tagliandi dell'incontro che saranno in vendita alle seguenti tariffe:



PREZZI TARIFFA SPECIALE 14-30 PER UN "PICCO" A MISURA DI GIOVANE

CURVA FERROVIA 8 €

GRADINATA 13 €



I biglietti in questione saranno acquistabili esclusivamente in modalità online e fino alle ore 24:00 di lunedì 10 febbraio.



PREZZI*

CURVA FERROVIA: € 15 intero

€ 1 U14; € 8 DONNA



GRADINATA: € 25 intero,

€ 1 U14; € 13 DONNA



TRIBUNA: € 40

€ 1 U14; € 23 DONNA



*comprensivi di diritti di prevendita



SETTORE OSPITI (2000 posti): € 15 intero



Tagliandi settore ospiti acquistabili fino alle 19:00 di lunedì 10 febbraio.

Si precisa che il settore ospiti non è attrezzato per ospitare persone con disabilità motorie.