Al Picco per Spezia-Livorno con la navetta

La Spezia - Anche in occasione del quindicesimo turno di campionato contro il Livorno, in programma sabato alle 15, sarà attivo il servizio 'Picco-bus', il bus navetta da e per lo stadio 'Alberto Picco'. Una sola direttrice (in partenza dal Palasport, Via Carducci, La Spezia) con navette a partire dalle 13:30 per garantire il collegamento diretto con lo stadio (percorso: Via Veneto, V. Chiodo, V.le Amendola). Il biglietto è acquistabile direttamente a bordo, al costo di € 2,5 comprensivo della corsa di ritorno.



Le partenze per sabato 07 dicembre saranno così articolate:



da Palasport per STADIO: 13:30, 13:50, 14:10 e 14:30. Il ritorno, come di consueto, sarà garantito a partire da circa 15’ dopo il fischio finale.