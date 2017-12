Al Picco il tredicesimo pubblico della serie B

Classifica del girone d'andata guidata da Bari, Cesena e Foggia. Con i galletti la partita con più tifosi.

La Spezia - Con una media di 5.476 spettatori lo stadio Alberto Picco è stato il tredicesimo fra quelli di Serie B nel girone di andata del campionato che si è chiuso con le partite di ieri. La graduatoria dei ventidue club della serie cadetta è guidata dal Bari che guarda tutti dall'alto con i suoi 17.414, seguito con 11.880 dal Cesena e 10.915 dal Foggia. Solo sesto invece il Frosinone, due stagioni fa in serie A e da quest'anno di scena nel nuovo stadio. In fondo alla classifica invece i dati raccolti dal portale Stadiapostcards indicano l'Entella con 1.900 e il Carpi con 2.450. Agli emiliani evidentemente non ha giovato in termini di presenze il recente passaggio nella massima serie.

Scorrendo i dati però il pubblico di viale Fieschi risulta essere fra i più fedeli visto lo scarso divario fra la partita più seguita (5.873 col Bari) e quella con meno spettatori (5.094 con il Pescara). In assoluto la più seguita fin qui è stato il derby pugliese del San Nicola Bari-Foggia che ha visto sugli spalti 33.567 persone. Da agosto ad oggi infine sono state 231 le partite disputate in Serie B per un totale di 1.564.045 spettatori e una media di 6.771.