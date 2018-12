Al Picco il sedicesimo pubblico della B

Nello stadio di Viale Fieschi quasi cinquantamila persone in nove partite. Benevento-Salernitana il match con più presenze del campionato.

La Spezia - Ci sono Benevento, Salernitana e Verona sul podio degli spettatori del girone d'andata della Serie B 2018-2019 conclusosi con il posticipo del Picco di ieri sera. La graduatoria è guidata dagli Stregoni campani con 111.280 presenze in dieci partite casalinghe. Più staccato il pubblico dell'Arechi di Salerno fermatosi a 96.505 persone in altrettanti match. Terza posizione infine per un pubblico sempre passionale come quello del Verona che ha raggiunto quota 92.587 pur avendone giocata una in meno al Bentegodi. Nelle nove partite allo Zaccheria il Foggia ha invece messo insieme 92.189 persone rimanendo dunque di poco dietro agli scaligeri.



Per trovare il dato del Picco, attestato su 49.736 spettatori in nove partite, bisogna scendere al sedicesimo posto, davanti alle staccatissime Cittadella, Venezia e Carpi, tutte abbondantemente sotto i quarantamila.

Le 170 partite disputate in totale fin qui hanno sfiorato il milione e duecentomila spettatori (1.199.684) con una media di 7.056 presenze, che equivale a 5.526 per lo Spezia.



Per quanto riguarda le partite più viste dell'intero girone, il primato spetta inevitabilmente al derby campano Benevento-Salernitana al quale hanno assistito 13.622 persone, pochi in più rispetto a Verona-Padova (13.503) e Salernitana-Palermo (12.979). Il record negativo spetta invece a Carpi-Cittadella con 1.500 presenze. Nello stadio di viale Fieschi il match con più pubblico è stato Spezia-Pescara (6.508) mentre quello con meno spettatori è stato Spezia-Carpi (4.845).