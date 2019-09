Al Picco arriva Taugourdeau, che voleva seguire Italiano allo Spezia

La Spezia - La casella di settimo centrocampista doveva essere sua, di Anthony Taugourdeau. Fedelissimo di Vincenzo Italiano, non è un mistero che il francese avrebbe voluto seguire il suo allenatore anche nell'avventura spezzina. Un'estate passata a lanciare messaggi allo Spezia, che non ha intavolato trattative ma atteso gli eventi. Il Trapani ha fatto muro fino all'ultimo, non liberando il calciatore che quindi domenica sarà al "Picco" da avversario. Con Awua mandato al Bari, anche per una scelta tecnica legata al modulo, i bianchi si ritrovano con il solo Benedetti lì dove un anno fa c'erano anche Crimi e De Francesco. Dalla scorsa settimana a Follo, anche Buffonge studio da mezzala in allenamento.