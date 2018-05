Al Parma l'ultimo dispetto stagionale a una "grande"

Lo Spezia ha fatto più punti contro le prime sette che con le formazioni di metà classifica. E ha perso solo alla prima giornata contro il Palermo. Le bestie nere sono state Carpi e Cesena, male contro Ternana e Ascoli.

La Spezia - Un dato parla più di tutti e racconta del campionato dello Spezia. E' quello delle sconfitte contro le prime della classe, compagini con monte ingaggi che sono una volta e mezza quello di Via Melara. Contro le prime sette in classifica, tutte dai 63 punti in su, la squadra di Fabio Gallo ha perso una sola volta tra andata e ritorno. Ed era, si badi bene, la prima giornata in quel di Palermo, quando un gruppo aquilotto ancora tutto da amalgamare dopo la rivoluzione estiva andò a perdere 2-0 contro i siciliani. Da allora, i tre punti non sono stati più concessi a nessuna: né allo strepitoso Empoli, non al munifico Frosinone o al solido Venezia.

Certo, di contro c'è da dire che vittorie non ne sono arrivate moltissime. Sono due; contro il Bari al "Picco" grazie a un gol di Lopez nel finale e a Cittadella grazie alla serata magica di Alberto Gilardino e alla sua doppietta. Gli altri sono tutti pareggi, dieci per la precisione. Venerdì sera contro il Parma c'è l'occasione per fare l'ultimo sgambetto stagionale a una pretendente alla serie A, operazione nella quale peraltro confidano molto i tifosi per una questione di campanile.



In medio stat virtus?. I punti che tengono a -7 dall'ottavo posto sono stati persi soprattutto contro le squadre di metà classifica. Su 15 sconfitte totali, i bianchi ne hanno rimediate ben 9 contro formazioni che oggi gravitano tra l'ottavo e il quindicesimo posto, nella fascia che va dai 47 ai 60 punti in mezzo alla quale si piazza lo Spezia stesso con i suoi 53 punti. Contro Carpi e Cesena, due squadre che fanno in pratica lo stesso tipo di gioco, lo score peggiore: Terzi e compagni hanno perso sia all'andata che al ritorno. Duole anche quell'unico punto strappato al Brescia; una vittoria e una sconfitta contro Perugia, Foggia, Salernitana e Cremonese.



Meglio con le grandi. Si poteva fare decisamente meglio anche contro la Ternana, già retrocessa, e contro l'Ascoli. Da entrambe è arrivato un solo punto, raccolto nelle sfide casalinghe. Qua, nella fascia che va tra la sedicesima e l'ultima in classifica, sono arrivati gli unici due punteggi pieni, contro Virtus Entella e Pro Vercelli. Quattro punti conquistati con il Novara, metà del bottino a testa con Pescara e Avellino.

In totale, lo Spezia ha portato a casa più punti contro le squadre di alta fascia che con quelle di media graduatoria: 16 punti (ma rimane da giocare contro il Parma) contro 13 punti. Sono invece 24 i passi compiuti contro le formazioni invischiate nella lotta alla retrocessione. Numeri a cui guardare con attenzione: forse è vero che non serve un mercato di grande rinnovamento per il salto di qualità.