Al Palasprint arriva la capolista, la Tarros vuole giocarle uno scherzetto

La Spezia - Dopo la lunga pausa natalizia, interrotta dalla parentesi di Coppa, la Tarros torna davanti al proprio pubblico per una partita molto attesa: al PalaSprint, infatti, arriva la capolista Umana San Giobbe Chiusi. Al PalaPrint arriva una squadra che è una sorta di “succursale” della serie A, di una grandissima della massima serie, ovvero della Umana Reyer Venezia, campione d’Italia. Ad unire le due squadre è un nome molto noto, quello del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Dopo aver riportato la Reyer, di cui è patron dal 2006, ai vertici del basket italiano, nel 2018 vi “affianca” la San Giobbe Chiusi, come fucina di talenti da crescere. Un progetto che sembra dare i propri frutti.



Al PalaSprint, quindi, arriva una ottima formazione e la partita è molto attesa, da tutti, Società bianconera in primis.

“Tengo molto a questo confronto - afferma il Presidente Danilo Caluri - Chiusi è una signora squadra, ma io sono sicuro che noi, al completo, possiamo giocarcela contro tutti. Sono fiducioso. La sicurezza è che sarà una bella partita, il bel basket quest'anno è tornato di scena al PalaSprint e alla Spezia, con una categoria che propone scontri di ben altro livello rispetto alla C Silver ligure. La speranza è quella di fare il colpaccio”.



Spezia Basket Tarros – Umana San Giobbe Chiusi è la partita di cartello dell'ultima giornata del girone di andata della C Gold toscana; gli occhi degli esperti saranno puntati sul PalaSprint e il match si potrà seguire anche su siti specializzati.

La Tarros tiene molto a ben figurare e Presidente Caluri non si nasconde: “Scenderemo sul parquet con il coltello tra i denti, denti avvelenati dopo la sconfitta in Coppa al terzo tempo supplementare. Sappiamo che di fronte avremo una squadra molto forte e molto tecnica, senza dubbio tra le meglio attrezzate e più talentuose del campionato, ma credo nei miei ragazzi e spero in un risultato a sorpresa”.



Poi si rivolge direttamente ai tifosi, ma anche agli spezzini in generale: “Questo è un camponato molto diverso da quelli degli scorsi anni, di un livello tecnico incomparabile e molto più entusiasmante. La Spezia è una città che da sempre ama il basket, spero che in molti vengano a seguire questa partita di cartello e spero, ovviamente, che li sapremo fare divertire. Mi piacerebbe vedere il PalaSrint pieno e sentire il supporto dei nostri tifosi, che ci stanno sempre vicini, ma anche vedere facce nuove, che magari vengono per una partita così e poi rimangono”. Appuntamento, allora, al PalaSprint, domenica 12 gennaio alle 18.00, per una sfida da non perdere.