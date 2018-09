Al Palamariotti arriva Forlì, parte la stagione della Cestistica

Le ragazze di coach Corsolini ai nastri di partenza.

La Spezia - Stagione 2018/19 al via per la Cestistica Spezzina che, domani pomeriggio alle ore 18, ospiterà le Tigers Rosa Forlì al PalaMariotti. La squadra bianconera è pronta ad affrontare una stagione lunga e tosta, dopo che le amichevoli precampionato hanno “raccontato” i progressi delle spezzine per arrivare alla prima palla a due ufficiale.

“Sarà un campionato con grande equilibrio – afferma il tecnico della Cestistica, Marco Corsolini – e con tante sorprese. Il livello si è alzato rispetto all’anno scorso, in considerazione del fatto che tutte le squadre si sono rinforzate, inclusa la nostra. Esordiremo contro una compagine giovane, la cui ossatura è quella della formazione diventata vice-campione d’Italia Under 20 nella scorsa stagione, con l’aggiunta di Juric, interessante pivot croata classe 2001 di quasi due metri. L’avversario non è da prendere sottogamba anche perché, data la giovane età, giocheranno molto sull’intensità e sulla corsa, senza dimenticare che le qualità tecniche sono assolutamente valide”.

Le ragazze bianconere sono tutte a disposizione del coach. A dirigere la gara saranno il signor Cristiano Giusto di Albignasego (PD) e la signora Silvia Zanetti di Este (PD). Diretta streaming della partita sulla pagina Facebook della Cestistica Spezzina a partire dalle ore 17:55.