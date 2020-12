Al PalaMariotti arriva Faenza, Cestistica pronta ad andare oltre il limite

La Spezia - Dopo l’importante successo di mercoledì con Bolzano, la Crédit Agricole si appresta a tornare in campo in uno dei big match della dodicesima giornata del girone sud di serie A2 femminile: domani alle ore 18, infatti, al PalaMariotti arriverà Faenza, seconda forza del campionato con 14 punti. La sfida di cartello vede la Cestistica obbligata a vincere per tenere ancora un minimo vive le speranze di qualificazione alla Coppa Italia, mentre le romagnole verranno alla Spezia con l’obiettivo di tenere il ritmo della capolista Brescia.



“Loro sono sicuramente la squadra candidata a salire in A1 – afferma il coach bianconero, Marco Corsolini –, quelle col roster più profondo, con grande capacità di trovare protagoniste diverse ogni volta, e ne hanno tante. Saranno alla loro seconda partita con l’allenatore nuovo, subentrato un mese fa, ma in questo lasso di tempo hanno giocato una sola gara, il recupero di mercoledì con Livorno, a causa di alcuni rinvii per Covid-19. Noi veniamo da una bella partita dove abbiamo ricominciato a tirar fuori le nostre qualità, ovvero energia, voglia e fame. Questa sarà una partita importantissima per noi, però l’affronteremo con la consapevolezza di non partire battuti, come d’altronde abbiamo fatto fin qui, in un campionato che ha mostrato che si può vincere o perdere con tante squadre di ottimo livello, e di questo gruppo ci rimane appunto solo Faenza. Se riusciremmo ad andare oltre i nostri limiti, sappiamo che potremmo giocarcela alla pari con queste grandi squadre”.



La direzione di gara è stata affidata ad Arianna Del Gaudio di Massa di Somma (NA) e Danilo Correale di Atripalda (AV). La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina con collegamento dal PalaMariotti a partire dalle 17.55.