Al Montagna torna il "Memorial Guani"

La Spezia - Organizzato dalla pallavolo Don Bosco domenica 2 Giugno presso il campo sportivo "A. Montagna" si svolgerà la 26ma edizione del memorial Silvio Guani per ricordare la figura di uno sportivo che ha dato molto al movimento dello sport a livello provinciale e nazionale sia come atleta che come dirigente. Un evento che è stato spostato a causa del maltempo durante i tre giorni organizzati dal Comune in occasione di "La Spezia è sport". Una manifestazione che offre l'occasione ai tanti giovani partecipanti (circa 35) delle discipline della pallavolo e pallavolo unificata, scherma, calcio, karate, Kick boxing, ginnastica artistica ed atletica leggera di provare gli stessi sport presenti in un clima dove la classifica di merito è esclusa e dove si cerca di fara vivere lo sport nella sua giusta dimensione.



Patrocinata dal Comune della Spezia, dal Coni Provinciale, dalla Federazione Pallavolo del Levante e dal Made in La Spezia. L'evento vede la partecipazione del Circolo Scherma La Spezia, della Pro Italia, del Funakoshi, del Kick Boxing della Virtus, della Duferco atletica leggera, del Laboratorio Don Bosco calcio e della pallavolo Don Bosco che hanno

organizzato i vari tornei. Alla premiazione verra ricordato Fulvio Magi grande protagonista del giornalismo spezzino e Lucilla Guani sorella dei fratelli Guani (artista pittrice) moglie dell'allenatore e dirigente Enzo Squatrito con riconoscimenti a due importanti personaggi dello sport: Federico Leporati e Pierangelo Devoto.