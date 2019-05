Al Montagna oltre 450 alunni per i campionati di atletica leggera

La Spezia - Bella giornata di sport emozioni e colori quella vissuta nell'efficiente impianto sportivo del "Montagna" in occasione della fase regionale studentesca di atletica leggera riservata alle scuole medie (cadetti/e) e superiori (allievi/e). Oltre 450 alunni in rappresentanza di 32 istituti della Liguria hanno dato vita a gare emotivamente intense e tecnicamente valide. La lunga giornata di sport si è conclusa nel tardo pomeriggio con le premiazioni alla presenza del coordinatore regionale di ed. motoria prof Pier Paolo Valardo e della referente Miur spezzina Giovanna Agnolucci abile regista della impegnativa manifestazione. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico parlano genovese le classifiche dei cadetti/e con la sola Isa 1 Piaget maschile a prendersi il podio con un brillante terzo posto (secondo exaequo ma declassato per minor numero podi), più soddisfacenti le gare degli allievi dove l'Itis Capellini primeggiava superando un pur valido Pacinotti mentre nel femminile le stesse liceali si piazzavano seconde per un solo punto.



Dettaglio gare

Cadette 1) Varazze 12 p. 2) Camogli 17 p. 3) Diano Marina 23 p.

vittoria per Riccò del Golfo negli 80 H con Ciuffardi Sofia in 15.73

Cadetti 1) Sauro IM 23 p. 2) Celle 24 p. 3) Isa 1 Piaget 24 p.

vittoria per la Piaget negli 80 m con Giampieri Mattia in 10.29

Allieve 1) Colombo Sanremo 24 p. 2) Liceo Pacinotti 25 p. 3) Ferraris SV 25.5

vittoria per Pacinotti nei 100 m con Cozzani Valeria in 13.32

vittoria per il Fossati con Teodini Alice in 5,01 m (individualista senza squadra avendo vinto gara provinciale)

vittoria per il Parentucelli con Madrignani Moira nel disco con 29.74 m (individualista)

vittoria nella staffetta 4x100 del Pacinotti con Dal Cielo,Zangani,Ungaro e Cozzani in 52.49

Allievi 1) Itis capellini-Sauro 18 p. 2) Liceo Pacinotti 21 p. 3) Colombo Sanremo 25 p.

vittoria per Capellini con Brioli Cesare nei 400 m in 52.38

vittoria per Capellini con Angelini Fiorenzo nei 1000 m in 2.51.02

vittoria per Liceo Mazzini con Fantozzi Matteo nel lungo con 5.84 (individualista)

vittoria per Capellini nella staffetta 4x100 con Viviani,Brioli,Ascoli,Ferretti in 47.19

Puntuale la collaborazione dei cronometristi, dei colleghi di ed. motoria e della Pubblica Assistenza coordinata dal dott. Gian Luca Caprili. Nell'atletica leggera non è programmata la fase nazionale.