Al Memorial Merani, Baldoni batte il concittadino Passaro

La Spezia - In una stupenda giornata estiva, si trovano sulla terra rossa, a contendersi la vittoria di questo entusiasmante torneo, che ha riportato lustro agonistico alla nostra città, ed al circolo ospitante, i due giovani agonisti di Perugia, Stefano

Baldoni e Francesco Passaro, concittadini ma fieri avversari nella disputa della conquistata finale. Varie fasi di grande interesse si sono succedute nella disputa dell'agguerrito match. Mai un momento di legittimo rallentamento ma continui attacchi di diritto e rovescio, instancabili nella ricerca della sopraffazione agonistica, velocità di esecuzione e progressioni continue nell'affondo dei colpi, palle corte a smarcare e smasch di potenza nell'annullamento degli interventi.



Grande concentrazione ed esemplare serietà e correttezza di gioco, il vero bel tennis, che da piacere ed entusiasma, specialmente da parte di due ragazzi ventenni. Il Circolo, mobilita al completo lo staff per l'attenta esecuzione delle norme anti Covid e nulla viene tralasciato. Dopo fasi altalenanti, primo set a Baldoni con 6/4 rimonta di Passaro nel secondo, ed infine un 7/5 per Baldoni che conquista il match. Entusiasmo del folto pubblico, distanziato, che applaude il vincitore.