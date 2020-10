Al "Meazza" arbitra Serra, vecchia conoscenza dello Spezia

La Spezia - Sarà dunque l'arbitro Serra della sezione di Torino a "dirigere il traffico" di Milan-Spezia, in programma alle 18 allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano. Classe 1982, il fischietto piemontese ha assaggiato per la prima volta la massima serie nel 2016 dirigendo Empoli-Verona. Al termine della stagione 2019-2020, vanta 4 presenze in Serie A, Con il Milan un solo precedente, vittorioso: 3-0 dei rossoneri al Cagliari. Otto invece gli incroci con lo Spezia: cinque successi bianchi, due pari e una sconfitta



Partita per partita.

Spezia-Ternana 1-0 serie B 2015/16



Spezia-Novara 1-0 serie B 2015/16



Spezia-Latina 3-2 serie B 2016/17



Cittadella-Spezia 1-0 serie B 2016/17



Spezia-Pisa 0-0 serie B 2016/17



Spezia-Carpi 2-1 serie B 2018/19



Empoli-Spezia 1-1 serie B 2019/20



Crotone-Spezia 1-2 serie B 2019/20