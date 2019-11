Al "Marulla" punti pesantissimi, Ragusa nel tridente di partenza?

La Spezia - Nella tana del "Marulla" per andarsi a prendere tre punti contro una diretta concorrente. Guardando la classifica, al di là del fatto che questo tipo di scontri diretti in trasferta non vanno soprattutto persi, per approcciarsi al Natale e alla pausa invernale, diventa necessario un exploit in campo esterno. Punti persi malamente contro il Perugia (due) e il Benevento in casa (uno), ma anche a Pisa (potevano essere tre), obbligano la truppa di Vincenzo Italiano a cercare al vecchio San Vito la caccia grossa che significherebbe tantissimo in termini di punti contro una concorrente diretta. Con la consapevolezza che l'avversario, tosto e ben allenato da Piero Braglia, non è comunque una squadra imbattibile visto che dopo tredici turni di campionato, i lupi detengono due record negativi: il Cosenza è la squadra che vince di meno

(2 volte, come il Trapani) e quella che colleziona più pareggi (6, come il ChievoVerona e l’Empoli). Lo Spezia dal canto suo, malgrado le prestazioni spesso piuttosto convincenti anche lontano dal "Picco", a conti fatti è la terza squadra della serie B 2019-2020 per minor numero di punti fatti fuori casa: se si eccettuano Livorno (1 punto) e Frosinone (3), uniche due squadre della Lega B 2019/20 che ancora non hanno vinto lontano dal terreno amico, Terzi e compagni hanno messo insieme solo 4 punti su 6 trasferte, a pari merito all’Ascoli, con analogo rendimento: 1 successo, 1 pareggio e ben 4 sconfitte.



Qui Cosenza.

Rifinitura pomeridiana sotto la pioggia e trasferimento successivo nell’albergo di Rende dove il Cosenza vive le vigilie delle partite in casa. Braglia, come Italiano, ha diverse possibilità di scelta e anche conseguenti dubbi di formazione: di sicuro non faranno parte dell'undici ma andranno in panchina Legittimo e Schiavi che dopo qualche problema settimanale si sono allenati regolarmente. I ballottaggi in casa calabrese sono tre: Corsi-Bittante per l'esterno di sinistra in una difesa che per il resto è formata dai centrali Monaco e Capela, dal portiere Perina e dall'esterno mancino D'Orazio. In mediana non dovrebbe far parte dell'undici iniziale uno dei tanti ex della sfida, Sciaudone anche se, è storia, il centrocampista è uno che si esalta in queste partite. Inamovibile invece Mirko Bruccini che sarà in campo con Kanoute mentre in regia potrebbe andare Greco. Il trio d'attacco dovrebbe prevedere invece un altro ex, Pierini, insieme con Carretta e Rivière con Baez e Machach, pronti a subentrare a partita in corso. Braglia deve fare di necessità virtù visto che non ha potuto convocare lo squalificato Idda e gli infortunati Lazaar e Kone.



Qui Spezia. Bianchi da ieri in Calabria con volo Pisa-Lamezia Terme e successivo spostamento. Saranno una dozzina i tifosi bianchi presenti al "Marulla", un manipolo di fedelissimi che non sono voluti mancare ad una delle trasferte logisticamente più complicate e costose dell'anno. Sperano in una altra grande prestazione dopo quella contro il Frosinone dove Gudjohnsen e Bidaoui sono andati a segno: a proposito dei due attaccanti c'è una statistica molto interessante che dice che dei 15 punti finora messi da parte dagli Italiano-boys ben 10 arrivano dal tandem Gudjohnsen-Bidaoui, Fino ad oggi due gol dell’islandese hanno regalato i successi a Pescara (2-1) e di domenica scorsa (2-0), mentre i tre centri di Bidaoui hanno portato 4 punti, la vittoria su Juve Stabia in casa (2-0) e il pari di Empoli (1-1). Come giocherà lo Spezia? Difficile fare un pronostico certo perché i recuperi di Acampora e Mastinu danno al tecnico l'imbarazzo della scelta pure a centrocampo oltreché sugli esterni d'attacco. Anche in vista del prossimo impegno casalingo contro il Livorno è probabile che rispetto a domenica scorsa qualcosa cambi: davanti a Scuffer, potrebbero esserci capitan Terzi (che rientrerebbe al posto di Erlic) e Capradossi in veste di centrali, Vignali e Ramos sugli esterni, in mediana potrebbero invece agire ancora una volta Bartolomei in regia, Maggiore e Mastinu in veste di mezzeali, mentre davanti con Gudj e Bidaoui potrebbe toccare nuovamente a Ragusa (per Federico Ricci), colui che a Pisa fece una doppietta di grande qualità. Diretta RaiSport e Dazn, inizio alle 21, arbitra Maggioni di Lecco.