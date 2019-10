Al Funakoshi corso base del Canali Postural Method

La Spezia - Sabato 2 e domenica 3 novembre alla palestra Funakoshi di Migliarina, organizzato per conto del Comitato Regionale Fijlkam settore karate, si terrà il corso base del Canali Postural Method che è un innovativo approccio scientifico-motorio messo a punto dal professor Vincenzo Canali che ne sarà il docente. Il corso base della durata di 16 ore (otto ore teoriche ed otto di pratica), limitato a venti partecipanti, conduce con gradualità a comprendere i rapporti tridimensionali tra i gesti sportivi o della vita di relazione ed i blocchi muscolari che producono compensi che portano ai traumi da carico iterativo. Oggetto del sistema è comprendere il perché e il come l’organismo produce i compensi negativi citati. Canali Postural Method, ha stretto ormai da anni contatti, relazioni e collaborazioni con il mondo medico, con il mondo della ricerca e con il mondo delle certificazioni.



Già docente di posturologia applicata allo sport nel corso di teoria e metodologia dell’attività motoria all’Università di Parma, il Prof.Vincenzo Canali, ha allenato la Nazionale italiana femminile di ginnastica artistica e di trampolino elastico. Ha lavorato e lavora, come tecnico posturale e di ginnastica , con vari atleti di livello internazionale delle Federazioni Nazionali Sportive (tra cui Tania Cagnotto, Antonietta Di Martino, Yelena Isimbayeva, Giuseppe Gibilisco, Sara Cardin), abbinando, a vari livelli e alle metodologie di allenamento di molte discipline sportive, il suo metodo. Vista l’occasione di avere in Liguria una figura così importante, il coordinatore dell’evento Sauro Baldiotti (Tecnico IV livello Europeo), allarga la possibilità partecipativa a tecnici interessati. Per informazioni contattare l’indirizzo mail sbaldio@tin.it