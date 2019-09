La Spezia - Ascoli a segno, in casa, da undici partite di fila, per un totale di 23 gol, con ultimo stop in Ascoli-Perugia 0-3 del

26 gennaio scorso, in serie B. La squadra di Paolo Zanetti è da record per gol segnati negli ultimi 15’ delle partite dopo 4 turni della serie BKT 2019/20. L’Ascoli finora ha segnato ben 6 reti nel tempo di gara preso in esame, sugli 11 totali

realizzati.