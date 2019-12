La Spezia - Si sono svolte ieri presso il Coni a Roma le premiazioni dei collari d’oro agli sportivi che nell’anno 2019 hanno conseguito importanti obiettivi vincendo campionati del mondo o coppe del mondo. Alla presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al presidente del Coni Giovanni Malagò c’era anche invitato lo spezzino Davide Battistella presidente della Fasi Federazione Arrampicata Sportiva italiana che ha accompagnato l’atleta Ludovico Fossali campione del mondo di velocità qualificato alle Olimpiadi dì Tokyo 2020 dell’Esercito premiato in questa importante manifestazione in diretta Rai. Grande soddisfazione per tutto il mondo dell’arrampicata sportiva che anche nella nostra provincia ha moltissimi praticanti ed atleti di alto livello ma soprattutto per il presidente Davide Battistella che in pochi mesi di direzione della nuova Federazione ha raggiunto importanti obiettivi centrando la qualificazione alle Olimpiadi con ben due atleti ricevendo dal presidente Conte questo importante riconoscimento.