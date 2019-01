Al Circolo Spezia chiuso lo slam e vittoria alla Coppa Bonici

La Spezia - Un successo anche quest’anno, la tappa spezzina del circuito tennistico giovanile “Slam by Head”, al Circolo Tennis Spezia di S. Venerio. Grande soddisfazione infatti per il presidente del club Alessandro Caporilli e lo stesso Consiglio di Amministrazione locale, tutti presenti alle premiazioni conclusive a cui hanno proceduto, appunto per la riuscita del torneo. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse l’ottimo Giudice Arbitro, Antonella Finazzi coadiuvata da Vincent Biava ed Emanuele Belloni, ha portato difatti a termine la manifestazione tra con apprezzamento di tecnici e genitori nonché addetti ai lavori. Da elogiare il medesimo lavoro dello staff addetto ai campi da Giuseppe a Luca e Mario e del personale di segreteria, da Patrizia e Nunzia e Andrea. Venendo ai protagonisti, circa 220 gli iscritti, combattutissime le semifinali della sezione Under 12 maschile dove entrambe le partite si sono concluse al “super tie-break”. Ivi, vittoria di Giovanni Bibolini Giovanni su Davide Borzonasca per Davide 7-5/3-6/13-11; nell’altra semifinale prevale Filippo Sereni Filippo su Gioele Andreazzoli per 6-4/1-6/10-8. Nel pomeriggio conclusivo infine, dopo un paio di settimane di competizione, le finali.



A livello Under 10 maschile successo di Elia Ruffino a scapito di Cristian Spinetta per 6-1 e 6-3; sul fronte femminile Sara Angelica ha avuto la meglio su Asia Sundas con identico risultato. Passando agli “U12”, vittorioso Bibolini su Sereni per 5-7/6.1/8-10, sul versante “donne” la Pieroni s’è imposta alla Ciobanu per 6-2 e 6-1. In campo “U14”, Barbaro primo a spese dell’altro finalista Mannucci per 6-4 e 6-1 pure del Tc Gneova, dal lato femminile finale alla Nosei del Ct Lerici impostasi alla Fornoni del Ct Pistoia per 7-5/3-6/10-8. Nella parte riservata agli Under 16, Accomando dell’ Accademia Lubrano ha sconfitto Mannucci del Tc Genova per 2-6/6-2/6-1, sul piano femminile la Baccino del Tennis Squash Vado s’è imposta per 6-4 e 6-3 alla Buscaglia del Tc S. Margherita. Da non dimenticare altresì che poco prima il Cts aveva vinto la Coppa “Fabio Bonici” in casa del Tennis Club Santa Margherita Ligure, organizzatore, a cui s’è imposto per 3-1 nella “finalissima” di questo torneo intitolato al noto maestro di tennis lavagnese. Squadra di San Venerio composta per l’occasione da Camilla Raggi, Paolo Poggianti, Alessio Guidotti e Raffaello Putti.