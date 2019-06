Al Centro Volley è il momento di Ciuffardi e Ciappei

La Spezia - Due volti molto felici, in questi giorni, nel settore giovanile di quel Centro Volley Spezia la cui emanazione a livello di 1.a squadra è poi quell’ Autorev neopromosso nella Serie B

femminile. Uno è quello di Carlotta Ciappei, il “martello” classe 2004 una volta per tutte selezionata regionale, per cui a fine mese sarà fra le 12 integranti quella Liguria che giocherà in Friuli il Trofeo delle Regioni. L’altro è quello di Federico Ciuffardi il quale, già responsabile del “vivaio” bianconero, in virtù degli accordi intercorsi fra i due club estenderà nella prossima stagione pallavolistica la propria direzione alla sezione “donne” del Valdimagra Volley; nell’accordo pure il Canaletto.



Sotto la guida di Ciuffardi dunque presto oltre cinquecento fra ragazze e bambine, con possibilità anche di poterne muovere da una società all’altra, al fine dei migliori assemblaggi. E’ la prima volta che dalle nostri parti un allenatore si ritrova a gestire tanto materiale umano: nei fatti si tratta probabilmente di un esperimento da seguire da parte di tutto

il volley provinciale. Nel frattempo l’ Under 12 del Centro Spezia si gioca sabato al

palazzetto dello sport di Ceparana il titolo territoriale di categoria, nel “final four” che comprende pure l’Amis Chiavari, il Canaletto e quell’ Olimpia che fa parte del Volley Pool Lunezia…chi vince è praticamente campione del Levante ligure.