Ai pisani venduti per errore i biglietti della curva dell'Arezzo

La Spezia - Giornata di quarti di finale playoff di andata domani in serie C. Si sfidano Catania-Trapani, Ferlapisalò-Triestina, Imolese-Piacenza e Arezzo-Pisa. Curioso quanto avvenuto in prevendita nel derby toscano. "Da un riscontro sulla cessione dei biglietti di accesso allo stadio per la partita di Play-Off Arezzo-Pisa del 29.05.19 è emerso che gli acquirenti della Provincia di Pisa (e zone limitrofe) hanno acquistato un biglietto per l’accesso al settore “Curva Sud Minghelli” riservato alla tifoseria dell’Arezzo - informa una nota della Lega Pro - Con ordinanza del 26.05.19 il Sindaco di Arezzo ha disposto l’incremento della capienza della “Curva Nord settore ospiti” e pertanto la Questura di Arezzo ha richiesto alla Biglietteria TiketOne ed alla Lega Pro di convertire i 482 biglietti del settore “Curva Sud Minghelli”, in quanto erroneamente acquistati dalla tifosi della Soc. Pisa, in titoli che consentano l’accesso al settore riservato alla tifoseria ospite". TicketOne sta inviando una mail a tutti gli acquirenti web della provincia di Pisa (che hanno acquistato un biglietto per l’accesso al settore “Curva Sud Minghelli” riservato alla tifoseria dell’Arezzo) nella quale si precisa che il tagliando acquistato consentirà l’accesso agli spalti nella curva nord “settore ospiti”.