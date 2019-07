Ai campionati italiani di ginnastica di Rimini le stelle della Pro Italia brillano

La Spezia - La stagione agonistica della Pro Italia si è conclusa a Rimini con le finali nazionali e con ottimi risultati sia tecnici che di presenza con molte ginnaste che in tutti i gradi e sezioni hanno ottenuto risultati molto importanti.

Michelle Palmerini nella categoria J2 LE3 è salita sul podio conquistando la medaglia d’argento al volteggio, un prestigioso risultato per questa giovane ginnasta.

Ginevra Lombardi si è piazzata al decimo posto su oltre cento finaliste di tutte le regioni nel concorso completo ed Emma Corradini 15°.



Sempre in campo nazionale, per completare la grande partecipazione a queste finali la Pro Italia si è presentata alla grande con le ginnaste Saoit, Ravenna, Nencioni, Tottone, Medusei, Cernich, Sommovigo, Costa, Fazio, Sagradini, Mancini e Nobili attualmente infortunata ma presente alla manifestazione per incitare le colleghe.



Per i tecnici Poleschi, Ricco, Erario, Brozzo grandi soddisfazioni per i risultati dei propri atleti e una chiusura della stagione con il botto per la Pro Italia dopo i grandi risultati dell’anno in regione.