Agudelo un tormento, Bastoni riferimento, finalmente Leo Sena!

La Spezia - Provedel 7 - Fenomenale la mano destra che guizza a negare il gol a Traorè, ma le parate decisive sono almeno tre.



Vignali 6,5 – Di fronte aveva Boga, forse l'ala sinistra del momento in serie A, e



Erlic 6,5 - Gol splendido, ma anche qualche errore di posizione come quello che lo costringe al fallo da ammonizione.



Terzi 6,5 - Ammaina la bandiera per un problema fisico, dopo aver giocato tanti palloni con qualità (dall’8’st Ismajli 6,5 – Un tempo con tantissime chiusure ed un senso di sicurezza che fa bene allo spirito)



Bastoni 7 – Punto di riferimento nel far ripartire l'azione dopo il forfait di Terzi, efficace in spinta.



Sena 7 - Ha spesso la palla tra i piedi, conquista cento falli e abbozza qualche bella giocata. (Dal 44’st Acampora SV)



Ricci 6,5 - Gli manca lo smalto dei migliori giorni, ma la chiusura su Caputo nel finale vale mezzo punto



Maggiore 6 – Sbaglia cose che di solito sono facilmente nelle sue corde (dal 44’st Chabot SV)



Verde 6,5 - Consigli con la punta delle dita gli nega il gol, sempre generoso fino all’ultima tacchetta della batteria (dal 18’st Farias 6 – Poteva tenere più il pallone e far valere l'esperienza)



Agudelo 7 – Un tormento per la difesa del Sassuolo: forza e corsa, ora gli manca il gol e la capacità di cedere il pallone al momento giusto.



Gyasi 6 - Una partita senza mai trovare lo spunto buono, fino a quel calcio d’angolo toccato con tempismo.





All. Vincenzo Italiano 7,5 – La prepara con la solita sfrontatezza, anche senza un centravanti vero di ruolo. Peraltro l'invenzione di Agudelo là davanti è l'ennesima “genialata” di queste due stagioni. Il gol di Caputo dimostra tutti i rischi di questo modo di stare in campo, ma se all'andata di azioni così lo Spezia ne concesse una manciata, questa volta rimarrà quasi l'unica con quella modalità. Oggi le due reti arrivano da calci piazzati e questo è un altro aspetto da sottolineare, perché non è di solito il piatto forte del menù. Bene l'inserimento di Sena, che diventa una bella alternativa dopo un girone tra infortuni e forma precaria.