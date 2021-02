Agudelo punta, ballottaggio tra Chabot e Ismajli in difesa

La Spezia - Vincenzo Italiano ci ha abituati a non dare nulla per scontato alla vigilia. Ma questa sera contro il Milan ci sono indizi di continuità con la formazione che ha espugnato Reggio Emilia una settimana fa. Un cambio è obbligato: Terzi è out per il problema muscolare occorsogli proprio in partita contro il Sassuolo. Ballottaggio dunque tra Chabot e Ismajli accanto al confermatissimo Erlic. Davanti a Provedel ci saranno anche Vignali, che avrà a che fare con Leao, e Bastoni che ha ritrovato smalto dopo il periodo del Covid.

A centrocampo Ricci si è ripreso la regia ormai in pianta stabile. Maggiore è in forma e favorito su Pobega per il ruolo di mezzala sinistra, mentre a destra dovrebbe tornare il più dinamico Estevez al posto del pur positivo Leo Sena. In avanti l'attacco veloce e resistente composto da Gyasi, Agudelo e Verde. Per questo trio, il compito sarà provare a non far giocare il Milan con il pressing.



Qui Milan. C'è Ibrahimovic al centro dell'attacco di Stefano Pioli questa sera. Lo svedese riposerà in Europa contro la Stella Rossa, ma al Picco guida l'assalto allo Spezia con la prospettiva di lasciare il campo in anticipo nel caso in cui il punteggio lo permettesse. Sarà 4-2-3-1 per i rossoneri. Davanti a Donnarumma vanno Kjaer e Romagnoli, con Dalot a destra (Calabria squalificato) e Hernandez a sinistra. In mezzo fanno diga e gioco Kessie e il rientrante Bennacer. Dietro a Ibra ci sono Saelemaekers, Calhanoglu e Leao.