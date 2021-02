Agudelo o Nzola oppure Agudelo e Nzola: ora Italiano ha scelta

La Spezia - Cinque settimane dopo, M'Bala Nzola è pronto a tornare in campo. Un mese di assenza per il centravanti francoangolano, grande rivelazione dell'attacco dello Spezia in questo campionato di serie A e capocannoniere del club. Si è fermato a 9 reti, l'ultima segnata su rigore contro la Sampdoria l'11 gennaio scorso già da infortunato dopo il pestone subito da Colley nel primo tempo. Ad un passo dunque dalla doppia cifra: sarebbe chiaramente il primo giocatore aquilotto a riuscirci nella massima categoria.

A fare le sue veci nel frattempo ci hanno pensato Piccoli, a sua volta al rientro, poi Galabinov e infine Kevin Agudelo. Il colombiano è la grande rivelazione delle partite contro Sassuolo e Milan, mostra una forma smagliante ed è destinato a partire titolare anche venerdì sera contro la Fiorentina. Per Nzola si prospetta in ogni caso almeno uno scampolo di partita. E chissà che i due non possano convivere ad un certo punto.