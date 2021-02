Agudelo, da leader: "Sto lavorando per questa squadra, tutti bravi ragazzi che meritavano di vincere"

La Spezia - Gli è mancato soltanto il gol per sublimare una grande prestazione, fatta di sacrificio ma anche di dribbling, giocate e disponibilità fino all'ultimo secondo. Fino all'ultima corsa con il pallone fra i piedi che porterà Juan Luca Sacchi a fischiare la fine delle ostilità. Kevin Andrés Agudelo Ardila ricorderà a lungo la sua prestazione in quel di Reggio Emilia, frutto di un'intuizione che Vincenzo Italiano aveva iniziato a provare a Napoli in Coppa Italia, un po' per riuscire a variare il tema un po' perchè gli attaccanti centrali hanno avuto e hanno tuttora problemi: "Siamo felicissimi perchè abbiamo lavorato bene in settimana per vincere questa partita: sapevamo chi avevamo di fronte, una grande squadra. Abbiamo subito gol, abbiamo sofferto ma non ci siamo fermati. Io falso nueve? Sono davvero molto contento, è un ruolo diverso però mi piace perché i compagni mi hanno dato fiducia per tutta la settimana. Così anche il mister. Sto lavorando per questa squadra, sono tutti bravi ragazzi che meritavano di vincere oggi pomeriggio. Dobbiamo avere la testa giusta e star tranquilli".