Agoume: ecco l'occasione. Vignali è ancora titolare

La Spezia - Era atteso per i primi giorni della prossima settimana un incontro tra il procuratore Oscar Damiani e l'Inter per parlare di Lucien Agoume. Il calciatore francese, chiuso da Ricci allo Spezia, alla ricerca di maggiore spazio per esprimersi e non molto soddisfatto dello scarso impiego trovato con la maglia bianca. Ha deciso la sorte prima degli uomini: il virus mette ko Ricci (asintomatico) e il 18enne avrà un ruolo centrale nei prossimi impegni di campionato. A partire da oggi, quando sarà il regista davanti alla difesa nella delicatissima partita contro l'Hellas.

Si troverà a condividere il reparto con Estevez a destra e Pobega (o Maggiore) a sinistra. Si prospetta un campo non particolarmente veloce vista la pioggia che batte sulla Spezia in pratica da tre settimane, con pochissime pause. Serviranno muscoli e lucidità nel non sbagliare. Vale anche per la difesa, i cui errori sono costati carissimo contro il Genoa. Qui va ancora verso una maglia da titolare Vignali, con Chabot e uno tra Ismajli e Erlic al centro per guardare più al sodo che al palleggio. A sinistra ecco Marchizza, in porta il solito Provedel.

L'attacco è già composto per due terzi, esito dei tamponi permettedo. Tra Gyasi e Nzola è nata un'intesa speciale: il primo ha confezionato tre assist vincenti per il secondo. Nonostante una tecnica ancora affinabile, la loro fisicità e velocità è stata uno dei punti di forza degli schemi di Italiano in questo primo terzo di campionato. Si candida a giocare con loro Diego Farias, schierato a sinistra, per portare quell'esperienza e quella qualità che a questa squadra potrà garantire anche Saponara dalla prossima settimana.



Qui Hellas. Anche Ivan Juric ha qualche assenza con cui fare i conti, ma anche una classifica che ormai li inserisce nella corsa all'Europa più che nella lotta salvezza. Sarà il solito 3-4-3 "gasperiniano" con pressing alto e lavoro sugli esterni. Davanti a Silvestri vanno Dawidowicz, Ceccherini e Magnani. In mezzo la qualità di Veloso e la forza fisica di Barak, con Faraoni e Dimarco sulle corsie. Tameze punta di riferimento (Kalinic in panchina), Lazovic e Zaccagni sono le ali.