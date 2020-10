Agoumè, beata gioventù. Chabot unico sempre presente

La Spezia - In settimana si era fatto sentire il suo procuratore Oscar Damiani, dispiaciuto per non averlo visto ancora all'opera con le maglie bianche. Occasione arrivata quest'oggi al "Tardini" in seguito al forfait dell'ultimo minuto di Matteo Ricci, fermato per questioni burocratiche (mancava il nulla osta di Asl5) e per il Lucien Agoumé è stato un pomeriggio in crescendo. Braccato da una marcatura dedicata il giovanissimo talento dell'Inter è riuscito piano piano ad entrare in partita, facendo vedere buone cose nel secondo tempo e cogliendo uno dei tre legni di giornata. il francese di origini camerunensi è il settimo giocatore nato a partire dall'1/1/2002 a giocare da titolare un match di serie A (e il terzo straniero). Le statistiche incoronano anche il tedesco Julian Chabot che aveva segnato il suo unico gol in serie A lo scorso luglio contro il Parma, ma con la maglia della Sampdoria: si è ripetuto oggi. Nello Spezia del "turn over perpetuo" il difensore di proprietà blucerchiata è uno dei soli tre giocatori ad essere sceso in campo in tutte le cinque gare di questo campionato.