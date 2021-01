Agoumè: "Questo punto è anche per Vignali”

La Spezia - “Questo punto per noi è come una vittoria visto che siamo rimasti subito in dieci. Dimostrato grande forza mentale che ci ha consentito di tenere fino al 90esimo e punti importante anche perché preso contro una diretta avversaria". Qualità, quantità e pragmatismo nella gara dello Spezia e del suo regista Agoumè che sarà anche un 2002 ma non si vede affatto: "Siamo rimasti in partita fino alla fine, ora dobbiamo già pensare di fare bene anche nella prossima gara. Vignali? Cose che capitano. Siamo una squadra e ci sosteniamo a vicenda. Questo punto è anche per lui”. Così il regista ai microfoni di Sky.