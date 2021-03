Agnelli: "Sono troppe venti squadre in serie A"

La Spezia - "L’equilibrio che stiamo cercando di raggiungere è di avere un terzo delle partite internazionali e due terzi di partite nazionali. Pensiamo che attualmente, ai fini dell’equilibrio competitivo, 20 squadre nei campionati siano troppe.”, A dirlo è il presidente della Juventus Andrea Agnelli e dell’ECA dopo l’assemblea generale di lunedì. Trasformare il calcio in una elite è sempre più la volontà dei club metropolitani che fanno sentire la voce grossa: "Abbiamo paesi come l’Inghilterra dove il numero massimo di partite arriva fino a 53 o 54, mentre la Germania si ferma a 43 partite massimo", ha proseguito Agnelli, come riporta Sky Sport News Uk. Un argomento, quello del numero delle squadre nei singoli campionati nazionali, la cui discussione nasce dalla riforma della Champions League post-2024: il nuovo format, con il sistema svizzero e il passaggio da 32 a 36 squadre, infatti porterà 100 partite in più rispetto ad oggi nella fase a gironi.