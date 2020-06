Aglietti strappa il pari allo Scida: "Bene la prestazione, giocato con personalità"

La Spezia - Alfredo Aglietti che dai primi di marzo ha preso in mano la guida tecnica del Chievo sostituendo Marco Marcolini è soddisfatto della prestazione dei suoi allo Scida dove il Chievo strappa un pari nel finale, a fronte però di un'ottima partita. Il tecnico toscano si è detto comprensibilmente soddisfatto della prestazione, mentre il risultato non lo ha soddisfatto appiena: "Penso che meritavamo molto di più e, se fossimo tornati a casa con una sconfitta, sarebbe stata una grande delusione. I ragazzi hanno dimostrato un'ottima forma atletica dall'inizio alla fine, nonostante dei piccoli ma prevedibili cali da entrambe le parti". Aglietti è convinto che la sua squadra abbia giocato meglio del Crotone per buona parte della gara: "Questo ci deve dare delle motivazioni in più anche per le prossime partite. Cinque occasioni importanti, giocato con con personalità e senza scoraggiarci anche quando eravamo sotto. Voglio fare i complimenti a Ceter per il gol, ma li faccio anche al resto della squadra. Si trattava della prima partita dopo un lungo stop e davanti avevamo una squadra che è in quella posizione di classifica non a caso e lo ha dimostrato".