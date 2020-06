Aglietti recrimina: "Errori arbitrali hanno determinato la partita"

La Spezia - "E' difficile analizzare la partita senza guardare agli episodi che l'hanno determinata. Il calcio di rigore era netto perché Capradossi girandosi interrompe il tiro di Djordjevic e sul ribaltamento di fronte prendiamo l'uno a uno in fuorigioco su un calcio di punizione invertito perché c'era un tocco di mano di Gyasi". Recrimina sulla conduzione di gara Alfredo Aglietti al termine di Chievo-Spezia. "Oggi con il VAR avremmo probabilmente vinto la partita. Gli arbitri devono stare più attenti soprattutto in questo periodo perché gli errori diventano difficili da commentare. Non abbiamo perso per demeriti nostri o meriti dello Spezia, ma perché le decisioni arbitrali sono state tutte avverse. Abbiamo giocato alla pari con la squadra che in questo momento sta meglio delle altre".