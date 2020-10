Addona ricorda Ponzo: "Sapeva usare la parola e l'esempio"

La Spezia - "Ora sono diventato papà e capisco quel modo di prendere la mano". Davide Addona era il giovane che veniva dalla C2, Paolo Ponzo il calciatore d'esperienza la cui tenacia aveva portato in serie A. Il legame che si era instaurato tra questi due opposti dello spogliatoio, spiega come e perché lo Spezia di quegli anni riuscì ad andare oltre ogni limite tecnico. E in una fredda giornata di gennaio a mettere paura alla Juventus di Del Piero e Buffon. "Paolo Ponzo era quello che mi diceva sempre qualcosa, che giocassi o meno. Sapeva che parlare con le persone è importante, lui aveva sempre un occhio di riguardo nei confronti dei giovani. Sostenuti, spronati ma anche richiamati. Non era un oratore, non ti doveva convincere di qualcosa. Ti accompagnava in maniera discreta. Raramente prendeva la parola davanti a tutti. Era soprattutto esempio, ma sapeva quando era il caso di fare un intervento. E ti faceva sentire grande tutto d'un colpo".