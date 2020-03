Addio a Fausto Marchesini, decano degli arbitri liguri di tennis

La Spezia - Grave lutto per il tennis ligure. Si è spento a 65 anni Fausto Marchesini, arbitro di sedia dalla lunghissima carriera e figura conosciuta in tutto il circuito nazionale. Emiliano di nascita ma spezzino di adozione, dipendente dell'arsenale marittimo e residente a Pegazzano, viene oggi ricordato dalla Federazione italiana per la sua passione e competenza e per essere uomo di grande equilibrio e affidabilità che gli avevano guadagnato il distintivo d'onore. Nonostante avesse partecipato a competizioni importanti, non si negava mai quando c'era da arbitrare tornei locali e match tra giovani allievi. Grande commozione al Circolo Tennis Spezia, la sua seconda casa. I funerali si svolgeranno domani in forma privata in virtù delle disposizioni in merito all'emergenza sanitaria.