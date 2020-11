Ad oggi lo Spezia ha incontrato le prime tre dopo sei giornate

La Spezia - La classifica della serie A dopo sei giornate dice più di qualcosa sul calendario dello Spezia. Ovvero che gli uomini di Vincenzo Italiano hanno affrontato le prime tre, quelle che hanno iniziato meglio la stagione e le uniche ancora imbattute. Il continuo Milan di Pioli, capace di macinare anche nel periodo in cui Ibrahimovic era fuori causa Covid. Lo straordinario Sassuolo di De Zerbi, che ieri ha confermato di essere una potenza di primo piano andando a battere il Napoli al San Paolo. Infine la Juventus di Pirlo, decisamente meno bella delle altre due ma con un organico senza pari e ora di nuovo trascinata da Cristiano Ronaldo.

Le tre sconfitte della matricola Spezia sono arrivate proprio contro queste. Tutte purtroppo con pesanti passivi, ma anche rimanendo in partita per almeno un'ora di gioco. Gli aquilotti avevano infatti bloccato sul pareggio le avversarie fino al 57° (Milan), 59° (Juventus) e 64° (Sassuolo), mostrando di essere in partita e con sprazzi di efficace possesso palla. Ma in tutti e tre i casi, ai gol dello svantaggio è seguito un rapido calo: nel giro di venti minuti, ma spesso anche prima, sono arrivati gli altri che hanno reso gravosa la differenza reti e fatto masticare amaro Vincenzo Italiano. Le altre avversarie sono state di media o bassa classifica, e contro queste gli aquilotti non hanno mai perso. Vittoria a Udine, pareggi contro Fiorentina e Parma.