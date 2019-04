Ad Umbertide per chiudere bene, Corsolini vuole l'ultimo sforzo: "Così arriviamo primi"

La Spezia - Terza partita in otto giorni per la Crédit Agricole Carispezia che, domani alle 20:30, scenderà in campo al PalaMorandi di Umbertide contro la Bottega del Tartufo. Quella che aspetta le bianconere sarà una sfida ad altissimo coefficiente di difficoltà, perché la squadra umbra è reduce da quattro vittorie consecutive, di cui due sono scalpi prestigiosi come Campobasso e Bologna, e non vorrà certamente fermarsi. Le spezzine, invece, vengono una striscia aperta di otto successi di fila, con l’intento sia di continuare la serie positiva, che di preservare il primo posto in stagione regolare che garantirebbe il fattore campo a favore in ogni scontro dei playoff. Nella gara di andata la CA Carispezia riuscì a spuntarla su Umbertide ma con tanta fatica, con la partita che si risolse soltanto negli istanti finali, terminando 72-68.



“Noi e Umbertide siamo le due squadre che fin qui hanno fatto meglio nelle ultime partite – afferma il coach bianconero, Marco Corsolini – e tra le più in forma del campionato. Loro arriveranno seste o settime a seconda dei risultati delle altre gare, mentre per noi è fondamentale perché cambierebbe lo scenario in seguito ad una vittoria, caso in cui arriveremmo primi, o ad una sconfitta, caso in cui arriveremmo terzi perché in testa a pari punti con Campobasso e Bologna ma in svantaggio negli scontri diretti. Ci teniamo a vincere per coronare un anno straordinario, e arrivare primi sarebbe un premio grandioso per il lavoro fatto in stagione. Umbertide è sicuramente una squadra attrezzata che sta giocando un bel basket, e dovremo stare molto attenti anche in considerazione del fatto che siamo alla terza partita in otto giorni: per età anagrafica e ristrettezza della rosa non è il massimo per noi”. La direzione di gara è stata affidata alla signora Angelica Marconi ed al signor Daniele Guercio, entrambi di Ancona. Sarà possibile seguire la partita in live score dal sito internet della Lega Basket Femminile.