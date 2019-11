Ad Umbertide la Cestistica non sbaglia un colpo

La Spezia - LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE - CRÉDIT AGRICOLE LA SPEZIA 47-61

Parziali: 11-18, 26-30, 36-45



UMBERTIDE: Pompei 4, Giudice 14, Bartolini, Kotnis 12, Prosperi 3, Spigarelli 2, Moriconi 9, Paolocci, Gambelunghe ne, Cassetta ne, Giuseppone 3, De Cassan. All: Contu.



LA SPEZIA: Diene 6, Packovski 15, Corradino, Templari 15, Moretti, Tosi 2, Mori ne, Salvestrini 2, Meriggi ne, Sarni 12, Olajide 9. All: Corsolini.



La marcia della Crédit Agricole La Spezia prosegue al PalaMorandi di Umbertide, dove le bianconere di coach Corsolini hanno conquistato il quarto successo stagionale, col punteggio di 47-61. Lo strappo decisivo è arrivato nel terzo quarto, in cui la Cestistica si è trovata anche sopra di 13 lunghezze. Tre le giocatrici in doppia cifra: Packovski e Templari con 15 punti, poi Sarni con 12. La Crédit Agricole insegue per Umbertide per i primi cinque minuti, poi mette la freccia e rimarrà davanti fino al termine della gara. A dare il primo vantaggio alle bianconere ci pensa Packovski con una tripla (5-8). Le padrone di casa rimangono attaccate alle ospiti, ma un canestro di Olajide in chiusura di frazione dà il +7 alle spezzine (11-18). Salvestrini apre il secondo parziale e dà nove lunghezze di vantaggio alle liguri, ma da qui comincia la graduale rimonta di Umbertide, che si porta sul -1 (25-26) con Giudice con un giro di lancette prima dell’intervallo lungo, chiusosi sul 26-30 per le ragazze di coach Corsolini.



Il terzo quarto è quello dell’allungo, in cui la Crédit Agricole si ritrova, per propri meriti, anche sul +13 (30-43), lavorando bene in difesa e concretizzando in attacco. Umbertide però rosicchia qualcosa prima dell’ultima pausa, e chiude la frazione sul 36-45. Nei dieci minuti finali Umbertide tocca due volte il -4 (45-49), ma Packovski e Sarni confezionano il nuovo parziale bianconero che ridà la doppia cifra di vantaggio sul 45-55. La gara termina 47-61 per la Cestistica, che conquista due punti importanti su un campo solitamente inespugnabile.