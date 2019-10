Acuto Tarros, ecco i primi punti in trasferta

La Spezia - Dopo i primi punti in assoluto del campionato, conquistati domenica scorsa al PalaSprint contro Valdarno, arriva per la Tarros anche la prima vittoria in trasferta. Sul parquet caldo e per nulla semplice di Montevarchi gli spezzini conquistano due ottimi punti battendo i padroni di casa 76 a 53.



“Abbiamo fatto tutto bene – commenta a fine gara Presidente Danilo Caluri – il nostro obiettivo di quest'anno è innanzitutto consolidare la categoria, una cateoria molto diversa da quella nella quale abbiamo giocato le scorse stagioni, ma nella quale stiamo dimostrando di calarci bene. Gli altri anni eravamo i favoriti e come tali avevamo tutto da perdere e le altre squadra giocavano contro di noi dando fondo a ogni energia. Quest'anno non abbiamo tale pressione psicologica, il che non vuol dire non avere obiettivi e non darseli da sé, ma sicuramente dall'esterno siamo meno pressati. Ciò non toglie che ogni partita diamo il massimo e scendiamo sul parquet per vincere, con determinazione ma anche molta umiltà”.



Guardando alla partita afferma: “Abbiamo giocato davvero da squadra, tutti i ragazzi si sono messi a disposizione del gruppo. Abbiamo tenuto le redini della partita dell'inizio alla fine, senza cali, come invece era accaduto domenica al PalaSprint. Piedi per terra, il campionato è lungo e pieno di insidie, ma non posso che essere soddisfatto per come abbiamo iniziato”.



In effetti, su un campo caldo come quello di Montevarchi, che vive davvero la pallacanestro con passione, e contro avversari che da tempo giocano insieme e ben conoscono la categoria, gli spezzini non si fanno intimorire e partono subito forte. La Tarros si aggiudica poi tutti i quarti, ultimo compreso, a dimostrazione di una grande concentrazione e determinazione.



Prossimo appuntamento per gli spezzini domenica 20 ottobre al PalaSprint dove arriverà Altopascio.



Webkorner-Sici Fides Montevarchi - Spezia Basket Club Tarros: 53 – 76 (16-19; 31-43; 43-64)