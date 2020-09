Accolta la richiesta, rinvio per Udinese-Spezia

La Spezia - Determinante il parere dell'Udinese e del suo tecnico Luca Gotti, che nelle scorse ore aveva ammesso come il rinvio della prima giornata contro lo Spezia sarebbe servito anche a loro. E così arriva la ratifica di Lega A e FIGC: gli aquilotti partono direttamente dal secondo turno contro il Sassuolo. Si gioca al Manuzzi di Cesena domenica 27 settembre alle 12.30 con diretta su DAZN. Tre giorni dopo, mercoledì 30 settembre, i ragazzi di Italiano scendono in campo per il recupero contro l'Udinese alle 20.45 con diretta Sky.

E ancora, Milan-Spezia è l'antipasto del big match della terza giornata. A San Siro si scende in campo domenica 4 ottobre alle 18, mentre il prime time sarà tutto di Juventus-Napoli. Entrambe le partite saranno trasmesse da Sky. Questo primo ciclo ravvicinato per gli aquilotti viene interrotto dalla pausa per le nazionali, poi lo Spezia tornerà in campo domenica 18 ottobre alle 15 contro la Fiorentina, sempre a Cesena, con diretta ancora DAZN. La serie A inizia il 19 settembre alle 18 con Fiorentina-Torino (Sky), giornata chiusa da Milan-Bologna lunedì 21 alle 20.45 (Sky).

Per gli aquilotti dunque una settimana in più per la preparazione in vista dell'esordio (ma al momento non sono previsti ritiri) e soprattutto per il calciomercato, appena agli albori. Oggi Mauro Meluso ha passato per il terzo giorno consecutivo lunghe ore in sede per prendere coscienza della situazione contrattuale della rosa. A Follo oggi pomeriggio erano in 14 ad allenarsi, compresi due portieri, mentre quattro sono i giocatori convocati dalle rispettive nazionali e uno l'indisponibile (Capradossi). Dalla prossima settimana sono attesi i primi arrivi, come anche le cessioni: non tutti i protagonisti della cavalcata vittoriosa culminata con la vittoria dei play off saranno confermati.



Prima giornata

19/09 Sabato 18.00 FIORENTINA-TORINO (SKY)

19/09 Sabato 20.45 HELLAS VERONA-ROMA (DAZN)

20/09 Domenica 12.30 PARMA-NAPOLI (DAZN)

20/09 Domenica 15.00 GENOA-CROTONE (DAZN)

20/09 Domenica 18.00 SASSUOLO-CAGLIARI (SKY)

20/09 Domenica 20.45 JUVENTUS-SAMPDORIA (SKY)

21/09 Lunedì 20.45 MILAN-BOLOGNA (SKY)

30/09 Mercoledì 20.45 BENEVENTO-INTER (SKY)

30/09 Mercoledì 20.45 LAZIO-ATALANTA (SKY)

30/09 Mercoledì 20.45 UDINESE-SPEZIA (SKY)