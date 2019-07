Acampora verso il rinnovo del contratto

La Spezia - Dal rigore decisivo calciato all'Olimpico di Roma in Coppa Italia sembra passata un'eternità per Gennaro Acampora, centrocampista dello Spezia dopo due stagioni in sordina guarda al nuovo campionato con nuovo ottimismo. Per il ragazzo di Napoli infatti sembra esserci il rinnovo in vista, con Guido Angelozzi pronto a mettere la sue doti al servizio di mister Italiano. Pur essendo un '94 infatti Acampora ha già una grande esperienza, maturata da ventenne all'inter e poi nel primo biennio in maglia bianca. Una carriera che ha Perugia lo ha visto raccogliere il maggior numero di presenze prima dei due anni poco fortunati nei quali ha collezionato solo diciotto partite fra il prestito all'Entella e il ritorno in maglia bianca. Il direttore però lo ha sempre stimato ed è deciso ad offrire una nuova occasione ad un ragazzo che conosce molto bene la piazza e ha sicuramente voglia di riscatto.