La Spezia - Un altro ex ragazzo diventato veterano. Gennaro Acampora ad un passo dalla 100esima nel professionismo dove somma finora 91 gettoni in serie B, cinque in Coppa Italia e tre in altri tornei con le maglie di Spezia, Perugia e Virtus Entella. Esordio assoluto datato 11 ottobre 2014, Pro Vercelli-Spezia 1-0 in B.