Acampora o Mora, è già ballottaggio per sostituire Maggiore

La Spezia - E' quel leggero tocco da dietro con la mano ad essere stato valutato come meritorio del secondo cartellino giallo dall'arbitro Ivano Pezzuto. Questo è scritto sul referto che il direttore di gara ha affidato al giudice sportivo. Per Giulio Maggiore si prospetta una squalifica di una giornata, che lascia quantomeno perplessi sul metro adottato dal fischietto pugliese. Fatto che a Vincenzo Italiano tocca trovare un sostituto entro venerdì sera per la mezzala. Il ballottaggio è tra Mora e Acampora, che si allenano ormai regolarmente con i compagni. Matteo Ricci è infatti ancora ko e difficilmente recupererà in tempo, mentre sarà sicuramente in panchina Benedetti. Oggi seduta mattutina a Follo per gli aquilotti, una novità rispetto alle scorse settimane. Scuffet e Terzi non si sono allenati a causa della febbre.