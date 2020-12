Abete: "Sono favorevole ai playoff e ai playout in serie A"

La Spezia - Il commissario della Lega Serie A, Giancarlo Abete, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal a cura di Radio Kiss Kiss: "Personalmente sono favorevole ai playoff e ai playout in Serie A, ma escludendo dalla competizione la vittoria dello scudetto. ovvio che se si chiude il campionato con 15 punti di vantaggio sarebbe poco entusiasmante ed insensato fare i playoff. Altra cosa è chiudere il campionato al primo posto con un solo punto di vantaggio. Per me sono l’innovazione, anche perché darebbero appeal e perché le squadre così parteciperebbero ai playoff con uno stimolo in più. C’è valenza sportiva ed economica, ma è una valutazione che dovranno fare i presidenti delle società”.