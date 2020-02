Abbondanza per Italiano che può pescare dal mazzo il meglio

La Spezia - All'andata fu il punto più basso del girone d'andata con quel 2-4 perentorio che inabissò la già pericolante barca di Vincenzo Italiano, autrice di un pessimo inizio di campionato sottolineato dalla contestazione dei tifosi avvenuta proprio al 90esimo di quel tonfo casalingo. Ma come l'araba fenice, lo Spezia è riuscito a rinascere dalle sue ceneri e iniziare questa lunga e appassionante cavalcata che dall'autunno inoltrato ad oggi ha conosciuto un solo intoppo, Pisa. Per il resto un andamento spettacolare quello di Terzi e compagni che hanno lasciato i bassifondi della classifica, chiuso la saracinesca con uno Scuffet uscito alla distanza parata dopo parata, e trovato finalmente le strade e gli interpreti che finalizzano. Oggi al "Provinciale", davanti ad una cinquantina di fedelissimi giunti dal Golfo, gara complicatissima: si sfidano la diciannovesima della classe contro la seconda ma la settimana turbolenta del Trapani, la carica di Castori che allo Spezia ha giocato sempre tanti brutti scherzi e il fattore ambientale avranno il loro peso. Dovrà essere bravo il mister, che conosce ottimamente quel campo e quell'atmosfera, a motivare i suoi chiedendo loro pazienza: la stessa che sono riusciti ad avere una settimana fa in occasione della rimonta all'Ascoli



Un Trapani in crisi, che viene da tre ko di fila, subiti rispettivamente contro Cittadella per 3-0, Salernitana 1-0, fino alla cinquina dello "Zini" che ha fatto perdere la pazienza ai tanti tifosi trapanesi che erano allo stadio. Siciliani che non segnano da tre partite ma sanno bene che ogni gara che passa, senza risultati, è un passo sempre più spedito verso la retrocessione. Cinque i successi consecutivi per gli aquilotti, vera e propria sopresa di questo girone di ritorno, insieme al redivivo Frosinone. Lo Spezia cerca dunque il tredicesimo risultato utile su un campo dove in verità non ha mai vinto e lo farà coi favori del pronostico: aquilotti con tanta abbondanza, Italiano cerca lo smalto degli uomini di migliori. A centrocampo potrebbe trovare una maglia da titolare Beppe Mastinu mentre Bartolomei e Maggiore sono in ballottaggio per un'altra maglia. Davanti il tridente sarà composto da Gyasi, Nzola e Bidaoui. Le possibili sorprese in casa Trapani potrebbero essere Pettinari e Coulibaly. Il primo ha già segnato10 gol in 23 apparizioni, il secondo può fare la differenza in seconda serie visto che fino a qualche anno fa giocava nel Parma.