Abbattista per Spezia-Empoli, espulse Erlic nella gara di Chiavari

La Spezia - Sarà l'esperto Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta a dirigere la sfida del "Picco" tra Spezia ed Empoli. Si gioca a porte chiuse alle 17.30 di venerdì e l'arbitro pugliese nell'occasione sarà coadiuvato dagli assistenti Fabio Schirru della sezione di Nichelino e Antonio Vono della sezione di Soverato; quarto ufficiale sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova.



L'ultimo ricordo in ordine di tempo nel giorno di Santo Stefano del 2019 quando fu chiamato a dirigere il derby del levante ligure fra Entella e Spezia finito 0-0: quel giorno fischiò l'espulsione a Martin Erlic, decisione molto contestata perché il difensore croato non era in effetti l'ultimo uomo nella chiara occasione da gol dei chiavaresi. Diversi gli arbitraggi con lo Spezia, spesso i risultati delle gare non sono stati favorevoli agli aquilotti.



Situazione opposta in casa ospite: i precedenti del fischietto con gli azzurri sono otto e con lui l’Empoli non ha mai perso: tre pari e cinque successi. L’ultima volta con gli azzurri in occasione della seconda guida tecnica di PAsquale Marino che è anche l'unico precedente del 2019-20: toscani vittoriosi 2-1 al Tombolato di Cittadella.