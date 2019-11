AMARISSIMO SPEZIA, COME BUTTARSI VIA ALL'ARENA

La Spezia - PISA-SPEZIA 3-2

Marcatore: 31'pt Marconi; 24'st Ragusa, 31'st Ragusa, 41'st Aya, 46'st Benedetti



PISA (4-3-1-2): Gori; Aya, Ingrosso, Benedetti, Lisi; Marin, De Vitis, Siega (26'st Pinato); Masucci (32'st Moscardelli); Marconi, Fabbro (11'st Gucher). A disp. D'Egidio, Perilli, Izzillo, Di Quinzio, Minesso, Liotti, Asencio, Fischer. Allenatore: D'Angelo.



SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Terzi, Capradossi, Bastoni (35'st Vignali); Maggiore, Ricci M. (21'st Mastinu), Bartolomei; Ragusa, Gyasi (39'st Ricci F.), Bidaoui. Krapikas, Desjardins, Acampora, Delano, Gudjohsen, Benedetti, Erlic, Buffonge. Allenatore: Italiano



Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo

Collaboratori: Damiano Margani di Latina e Vito Mastrodonato di Molfetta

Iv Uomo: Daniele Paterna di Teramo

Ammoniti: Marconi, Gucher, Siega, Bidaoui

Espulso: 46'st Marconi per doppia ammonizione

Recupero: 1'(pt), 4'(st)

Spettatori: 7911 circa (2640 paganti + 5271 abbonati)

Incasso lordo: 86.203



PRE-PARTITA

14.45 - Il gusto della 'classica', sessanta chilometri di distanza e tante, tantissime battaglie nella storia. Il Pisa ha un punto in più dei bianchi e proverà a raddrizzare un momento sportivo non particolarmente positivo. Lo Spezia al contrario cercherà di allungare la propria striscia positiva, cercando di muovere la classifica su un campo che, anche solo per la particolarità del match, tipicamente da tripla. Buon pubblico all'Arena, in curva Nord in particolare ma anche la gradinata di casa risponde bene.



14.55 - Sono settecento e non potevano essere di più per l'arcinoto alt della Questura pisana, i tifosi giunti dal Golfo. Un cervellotico sistema di accesso allo stadio, notevolmente peggiorato rispetto all'ultima volta, non rovina comunque l'atmosfera pre-partita anche se chi è arrivato ha dovuto scarpinare per chilometri: ad ogni modo, il pubblico non manca. L curva di casa alza da subito i decibel e dedica una bellissima coreografia all'ex presidente Anconetani, a vent'anni dalla scomparsa.



PRIMO TEMPO

Prima ancora di fare un dispetto agli eterni rivali, che comunque non guasterebbe, prima di ogni campanile calcistico e di tanta memoria emozionale di quegli anni. Prima di tutto questo, c'è una classifica ancora precarissima che lo Spezia ha il dovere di correggere nel più breve periodo di tempo: togliersi dai bassifondi quanto prima perché col passare delle giornate la palla finisce per bruciare fra i piedi, specialmente a chi non è abituato. All'Arena con Maggiore per Mora, Ferrer per Vignali, Bastoni per Ramos, mentre davanti Ragusa viene preferito a Federico Ricci e soprattutto Gyasi invece di Gudj: sono queste le scelte di Italiano. Lo Spezia presenta un tridente composto da Ragusa, Gyasi e Bidaoui, da subito molto mobili: l'iniziativa almeno per quel che riguarda l'inizio della gara è in mano ai bianchi. Al 4' Maggiore intuisce lo spazio e verticalizza improvvisamente per Ragusa che si invola verso la porta ma ha un controllo iniziale non perfetto, perdendo così quell'attimo che fa recuperare la difesa. Lo Spezia rimane in zona d'attacco e sfonda sulla sinistra dove Bartolomei, una vita con la casacca del Pontedera, ha gli spazi per infilarsi: il suo diagonale è interessante, Gori lo accompagna in corner tuffandosi sulla sua destra. Ma contro questo Pisa in porta ci si può arrivare. D'Angelo intima ai suoi di alzare il baricentro perché si balla troppo dietro e il Pisa segue il comando alla lettera: Marconi sulla destra punta Ferrer e va due volte al cross senza trovare compagni ma è sugli errori aquilotti che s'infiammano i toscani: prima è Scuffet a rinviare malamente sui piedi avversari, poi Terzi perde una posizione e permette al Pisa di attaccare con la superiorità numerica. Comunque non si paga pegno.



Combattuta e non bella, Maggiore ad un nulla dallo 0-1.

Ritmi blandi e poche giocate di qualità, l'inizio sembrava far presagire altro. Un vento sferzante, quasi invernale accompagna una sfida molto combattuta ma raramente bella da vedere. Il lancio lungo di Terzi trova un Gyasi nettamente più veloce di Aya, costretto a concedere il calcio d’angolo dopo dieci minuti di marca casalinga. All’italoghanese il compito di condurre il pressing, ma per ora il Pisa si libera del pallone in fretta premiando la capacità nel gioco aereo di Marconi. L'attaccante cade in area al 22' dopo un contatto ma Volpi lo ammonirà per simulazione, finanche esagerato. Nel Pisa, che offre un 4-3-1-2 dove Masucci gioca alle spalle delle due punte, c'è Lisi che prova ad usare le sue armi di imprevedibilità, ma Ferrer usa anche le cattive maniere per fermarlo. Dall'altra parte i bianchi che non hanno in Matteo Ricci il solito playmaker che fa viaggiare la sfera a suo piacere, punzecchiano di tanto in tanto e al 26' Bartolomei vola sulla sinistra e scodella un cross diretto sul secondo palo dove arriva veloce come un treno Ragusa che subisce il disturbo del suo marcatore, finendo per colpire di testa a centimetri dal palo.



Sbavature e poco genio, il Pisa passa alla mezz'ora. Ora c'è da inventarsi qualcosa.

Gol mangiato, gol subito: è una delle poche certezze del pallone. E il Pisa usa il detto alla perfezione al minuto 30, passando in vantaggio in un momento di stanca. Questa volta il cross che arriva a Marconi è bello da morire e l'attaccante fa quel che si chiede ad un attaccante d'area: Surclassa i centrali difensivi, troppo fermi, e si contorce per colpire di testa e bucare Scuffet. Poco dopo Bastoni abbandona, dentro Vignali che giocherà, adattato, a sinistra. Il Pisa imbriglia l'iniziativa di uno Spezia poco lucido e orfano di genio. Finale di volontà, il Pisa si mette dietro e pensa a non rovinare il tesoretto messo da parte, mentre Ragusa recupera una palla ormai deceduta su un'incertezza ciclopica della difesa ma una volta sul fondo il suo cross s'impenna sull'ultimo intervento.



SECONDO TEMPO

C'è da alzare il livello della qualità generale, dello stare in campo, del giocare al calcio. Il palleggio dovrebbe favore di più gli aquilotti ma le museruole pensate da D'Angelo nella prima frazione hanno funzionato abbastanza bene. Il triangolo Maggiore-Gyasi-Maggiore produrrà al 4' un tiro altissimo ma è in quel modo che si può pensare a fare il pari. Non in quello che invece porta avanti da inizio gara Bidaoui che vive troppi secondi con la palla fra i piedi, subendo a volte la tripla marcatura che non lascia nemmeno lo spiraglio per lo scarico. Un minuto dopo Scuffet non dovrà sudare sette camicie per fermare la capocciata di Masucci, ben imbeccato da Lisi. Al 9' il primo tiro in porta della ripresa è di Bartolomei che cerca il piazzato ma non imprime la giusta forza per impensierire Gori. Applausi per il portiere di casa che al 10' addomestica un siluretto di Bidauoi, sporcato pericolosamente da Ingrosso. Primo cambio nel Pisa: Gucher per Fabbro ma tatticamente il Pisa rimane quello.



Entra Mastinu, Ragusa la pareggia al primo lampo.

Uno degli Spezia più brutti ed inconcludenti della stagione al cospetto di un avversario davvero poco irresistibile ma che almeno il golletto l'ha trovato. Un Pisa che inizia a perdere tempo appena possibile mentre Italiano medita le sostituzioni senza affrettarle e al 21' fa la scelta più sorprendente: dentro Beppe Mastinu, una vita lontano dai campi di gioco, per Matteo Ricci, autore di una brutta prova in mezzo ad un traffico bestiale. Il sardo va a fare la mezz'ala, Bartolomei si sposta in cabina di regia ma mentre stai cercando di capire come cambia la disposizione dell'undici aquilotto, lo Spezia ha il guizzo vincente, quello che fino a questo momento era mancato: Bartolomei apre per Maggiore che si fa trovare libero sulla destra, per poi accentrarsi e servire Ragusa, bravo ad accentrarsi, stoppare e calciare subito in porta. La deviazione di un difensore rende la traiettoria ancor più insidiosa ed angolata e Gori non può arrivarci. D'Angelo tuona ai suoi di non disunirsi proprio ora che lo Spezia ha nuova linfa e capacità di ripartenza nelle sue corde. Dopo minuti di intontimento il Pisa esce dalla morsa mentale grazie al suo uomo migliore, Lisi, bravo a destreggiarsi fra le maglie bianche e a fare paura con una delle sue percussioni irresistibili: il suo diagonale sembra battezzato e invece sfiora soltanto il legno.



Ragusa, secondo scherzo. Lo Spezia spreca il tris, Aya e Benedetti la puniscono.

Quindici minuti abbondanti da giocare e situazione psicologica più favorevole allo Spezia che al 31' confeziona una ripartenza letale, sempre dalla sinistra, la zona dove agisce il migliore in campo, Giulio Maggiore. Lo spezzino cerca ancora una volta di mandare in porta il più lucido degli attaccanti, quel Ragusa che stoppa a seguire e usa il tutorial: il suo diagonale s'insacca a fil di palo mandando fuori di testa i tifosi giunti dal Golfo. Partita ribaltata in soli 7' con la possibilità di chiuderla due volte, gettata nel wc: il 3-1 che chiuderebbe la vicenda sarebbe prima sul sinistro di Mastinu, servito come un ambasciatore dall'ennesima scorribanda di Bidaoui, poi sul destro di Gyasi che sbaglia un rigore in movimento sull'uscita di Gori, ancora una volta servito dal belga-marocchino che aveva saltato gli avversari come birilli, consegnando al compagno l'assist che chiunque vorrebbe avere. Se si spreca occasioni così nitide, poi si finisce per piangere e al 41' il Pisa trova il 2-2 con la testata di Aya che era salito in area di rigore a cercare e trovare la gloria. Il tifo di casa resuscita, vuole un finale all'arma bianca e il Pisa lo concederà andandosi a prendere la vittoria con la capocciata di Benedetti che spunta sul secondo palo e gonfia la rete. Game over, l'Arena stavolta gode.