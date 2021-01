ALL IN! ITALIANO SCEGLIE RICCI, VIGNALI E GALABINOV

La Spezia - Napoli-Spezia



NAPOLI (4-3-3)

Ospina; Hysaj, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne. A disp. Meret, Contini, Bakayoko, Osimhen, Mertens, Maksimovic, Di Lorenzo, Ghoulam, Rrhamani, Petagna, Cioffi, Lobotka.

All. Rino Gattuso



SPEZIA (4-3-3)

Krapikas; Vignali, Ismajli, Terzi, Dell'Orco; Estevez, Ricci, Acampora; Gyasi, Galabinov, Verde. A disp. Zoet, Rafael, Ramos, Marchizza, Agoume, Farias, Bastoni, Chabot, Maggiore, Erlic, Agudelo, Leo Sena.

All. Vincenzo Italiano



Arbitro: Francesco Fourneau (Roma 1)

Assistenti: Mauro Galetto (Rovigo) e Luigi Rossi (Rovigo)

Quarto ufficiale: Juan Luca Sacchi (Macerata)

VAR: Luigi Nasca (Bari); AVAR: Salvatore Longo (Paola)





Pre partita

Formazione costruita con il bilancino in vista della sfida salvezza contro l'Udinese? Neanche per sogno. Vincenzo Italiano mette dentro il suo unico terzino destro a disposizione (Vignali) ed il suo unico centravanti arruolabile (Galabinov) per provare una nuova impresa in Coppa Italia. C'è il Napoli del traballante Gattuso di fronte, squadra che in campionato ha creato qualcosa come 17 occasioni contro gli aquilotti. Ma che poi ha perso per 1-2 contro i bianchi ormai ridotti in dieci, ma impossibili da abbattere fino al triplice fischio. E allora gli ospiti arrivano con quella che si potrebbe definire la migliore formazione possibile al momento.

Oltre ai due, dentro Ricci dal primo minuto, dentro capitano Terzi, dentro Estevez, dentro Gyasi. Dentro anche Verde, il più in forma del momento in attacco dopo le due reti consecutive alla Roma. A sorpresa, Zoet va in panchina e viene premiato ancora una volta il giovane Krapikas tra i pali. Uno che con le sue parate, soprattutto contro il Bologna, ha trascinato la squadra fino a qui. Dell'Orco, sacrificato a destra e massacrato da Spinazzola all'Olimpico, viene in un certo senso ricompensato con una chance nel suo ruolo di terzino sinistro.

Italiano si prende un rischio, perché le scelte di oggi influenzeranno quelle di domenica. Quando si giocherà per il vero obiettivo stagionale, ovvero la salvezza in serie A. Qui si scrive un'altra pagina di storia o si intridono le pagine delle lacrime del rimorso. Ma questo è lo Spezia che ha fatto innamorare un pezzo di Italia calcistica ben al di là dei confini della provincia. Siamo in ballo e si balla.