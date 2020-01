AAA cercasi volontari per i nazionali d'atletica 2020

La Spezia - Un'esperienza unica poter far parte della macchina dei nazionali assoluti di atletica leggera. Quest'anno tocca agli spezzini, ma non solo, potersi candidare ad essere un ingranaggio della kermesse che si svolgerà presso il campo sportivo "Alessandro Montagna" dal 26 al 28 giugno 2020. L'Atletica Spezia Duferco, società organizzatrice dei giochi, è pronta a ricevere le domande di partecipazione. Le mansioni ricercate sono varie, dal recupero attrezzi all'organizzazione dei campi di gara, addetti informatici e alle musiche e così via. Si cercano soprattutto giovani ma anche adulti possibilmente con una qualche esperienza passata.

I volontari devono essere disponibile per brevi corsi nei giorni precedenti l’evento, secondo orari stabiliti, e a collaborare alla preparazione di La Spezia 2020. Gli incarichi vengono svolti a rotazione e secondo necessità, è fondamentale quindi rispettare gli orari di presentazione in servizio. Obbligatorio indossare l’abbigliamento prescritto e distribuito dal comitato organizzatore locale e comportarsi "in modo educato e corretto con atleti, dirigenti, giudici, pubblico e colleghi". Ogni volontario ha diritto, oltre alla divisa, a pasti e bevande, ad un'assicurazione infortuni e all'eventuale uso di navette per gli spostamenti e agevolazioni.



Per informazioni o candidature è possibile recarsi presso il campo sportivo Montagna e rivolgersi ai tecnici Giovanna Agnolucci, Roberta Buonarrico e Parola Romano dell'Atletica Spezia. A breve online anche il sito web della società.