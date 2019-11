A tutto rugby, il bilancio dai campi

La Spezia - La prima domenica del rugby di novembre ha regalato al movimento regionale almeno tre affermazioni di un certo rilievo. In Serie A la Pro Recco, dopo il rinvio del test con il CUS Genova e la sconfitta di Grugliasco con il CUS Torino, ha prevalso con merito al Carlo Androne sul sempre temibile Biella mettendo a segno due mete con Barisone e Syme, completando il bottino con i piazzati di Roden. Domenica prossima derby Recco/CUS con la possibilità per entrambe di guadagnare posizioni in classifica. Intanto fa sensazione l’altra vittoria, in campo esterno, in C/1 del Savona di Andrea Costantino che, grazie alle mete di Serra (doppietta) e Franceri ha fermato il cammino del CUS Pavia, accorciando sensibilmente il distacco in classifica proprio dai lombardi, considerando poi che gli stessi biancorossi del ponente ligure devono recuperare la partita con l’Amatori Genova. Terza confortante affermazione di rilievo per lo Spezia vincente al “Ronzone” di Casale Monferrato realizzando sette mete ad una sul team multietnico de Le Tre Rose.







SERIE A GIRONE 1 (III GIORNATA)



Tossini Recco – Biella 20/3



TK VII Torino – A.S.R. Milano 30/25



I Centurioni Lumezzane – Accademia Ivan Francescato 10/40



Parabiago – ITINERA CUS Torino 9/16



Amatori Alghero – CUS Genova 34/26



CLASSIFICA: CUS Torino punti 13, Accademia Ivan Francescato punti 11, VII Torino e Parabiago 10, Biella 9, Alghero 5, CUS Genova e Pro Recco (*) 4, I Centurioni Lumezzane 1, A.S.R. Milano punti 2.



(*) = partite da recuperare domenica 10 novembre 2019.







SERIE C/1 GIRONE D POOL 2 (III GIORNATA)



CUS Pavia – Savona 10/15



Union Riviera – Pro Recco/B 22/10



Amatori Genova (in sosta)



CLASSIFICA: CUS Pavia punti 10, Savona (*) 8, Amatori Genova(*),Union Riviera 4, Pro Recco/B punti 0. (*) = partite da recuperare.







SERIE C/2 GIRONE 2 LIGURIA/PIEMONTE (III GIORNATA)



Le Tre Rose Casale M. – DR Ferroviaria Italia Spezia 7/50



ValTanaro – Lions Tortona 3/16



CUS PO – Saluzzo 33/19



CFFS Cogoleto (in sosta)



CLASSIFICA: Tortona punti 14, CUS PO 10, ValTanaro e Spezia 6, Saluzzo 0, Le Tre Rose Casale M. e CFFS Cogoleto - 4.











UNDER 16 TERRITORIALE GIRONE 4 (V GIORNATA)



FTGI Ligues1 – CUS Genova 0/7



Province dell’Ovest – Union Riviera 5/38



Amatori Genova (in pausa)



Classifica: CUS Genova punti 19, Ligues1 10, Amatori Genova 6, Union Riviera 5, Province dell’Ovest punti 0.







SERIE A FEMMINILE GIRONE 2 (IV GIORNATA)



CUS Milano – CUS Genova 88/0



Lions Tortona – Biella 24/5



CUS Pavia – Monza 3/16



Le Mastine (In sosta)



CLASSIFICA: Chicken CUS Pavia punti 15, Monza 13, Tortona 9, CUS Milano 6, CUS Genova e Parabiago 5, Biella punti 0.