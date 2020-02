A riveder le stelle per sognare ad occhi aperti

La Spezia - Sembra preparazione scenografica il vento che ha spazzato la costa negli ultimi giorni e che entro sera dovrebbe scemare. Così la mareggiata si acquieta e le nuvole lasciano il cielo pulito per i fari dello stadio Picco che questa sera ospita la partita che varrebbe il secondo posto per lo Spezia in caso di vittoria. Al di là di tutto, il momento in cui la squadra di Vincenzo Italiano inizia a giocare ufficialmente per un posto nei playoff. Di fronte la Cremonese di Massimo Rastelli, mister capace di venire a vincere qui da underdog in passato, che guida la squadra più "anziana" del campionato contro la più giovane.



Qui Spezia. C'è aria di turnover in casa aquilotta. Sulla sinistra mancano Vitale e Gyasi, ma torna Bidaoui che si gioca la maglia da titolare con Di Gaudio. Entrambi sono in odore di essere utilizzati se l'andamento del match lo permetterà. Marchizza invece è sicuro di un posto da titolare, con l'ipotesi peraltro di dover essere utilizzato anche sabato contro l'Ascoli, a meno di non andare a rispolverare un Ramos che a gennaio ha rifiutato di andare a giocare altrove e ora potrebbe tornare di nuovo utile un po' a sorpresa (anche Bastoni è ancora ko). Da non sottovalutare poi l'ipotesi di utilizzare Vignali sulla fascia non sua. Così sarà Terzi a fare coppia con Capradossi al centro dell'attacco, che ha perso Erlic per infortunio, e l'inesauribile Ferrer a completare il quartetto di fronte a Scuffet.

Più scelta a centrocampo. Maggiore torna e si candida a sostituire Bartolomei sulla destra - grandissimo apporto di questo a Perugia - mentre Matteo Ricci va verso la conferma e Mastinu ha la chance di prendere il posto di Mora a sinistra. In avanti, Nzola in vantaggio su Galabinov per il ruolo di punta con Federico Ricci sicuro del ruolo di ala destra.



Qui Cremonese. Rastelli viene con una formazione compatta e tanta esperienza da poter mettere in campo. Nel turnover dovrebbe venire sacrificato l'ex Antonio Piccolo insieme a Gaetano e Ravanelli. Quindi formazione con due fantasisti a servizio di un'unica punta. Davanti a Ravaglia andrebbero Zortea, Bianchetti, Terranova (rientrante dalla squalifica) e Migliore. In mezzo c'è Castagnetti regista con due mezzali come Gustafson e Valzani. Parigini e Palombi a supporto di uno tra Ceravolo o Ciofani.